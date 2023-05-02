Подмосковье 02 мая 2023, 17:24 Более 20 тысяч гектаров земли обработают от борщевика в Подмосковье в этом году Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Первые обработки от борщевика Сосновского прошли в шести округах Подмосковья. В планах очистить от сорняка 20 тысяч гектаров земли.

«Первые обработки прошли в округах Лотошино, Королев, Щелково, Воскресенск, Волоколамск и Пушкино. В этом году запланирована обработка на площади более чем в 20 тысяч гектаров на землях муниципальной и неразграниченной государственной собственности», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Жители Подмосковья могут сигнализировать о заросших борщевиком участках на портале «Добродел». По каждому обращению будет проводиться обработка. Если же территория частная, ликвидировать растение обязан хозяин. Это может сделать и администрация муниципалитета, после чего владельцу недвижимости будет выставлен счет за услуги.

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