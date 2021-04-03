Более 20 тысяч человек привились от коронавируса в Химках

Более 20 тысяч человек были привиты от коронавируса в Химках. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

Он уточнил, что в городе действует 11 медпунктов, где можно поставить вакцину. Также он рассказал, что заполняемость коечного фонда равна 90%, при этом пациентов с коронавирусом в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

Волошин добавил, что весной откроется физкультурно-оздоровительный комплекс, который до этого выполнял функцию ковидного госпиталя.

Ранее портал «Добродел» начал сбор предложений по ремонту дорог в Подмосковье на 2022 год. Сбор заявок продлится до 31 мая. На сайте есть подробная инструкция, как оставить заявку.

В этом году по заявкам местных жителей будут отремонтированы 240 дорог. Также министр рассказал, что новый сбор пройдет в два этапа. С 1 апреля по 31 мая будут собираться предложения. Те, которые наберут больше всего голосов, перейдут во второй этап с 1 июля по 31 августа, который также пройдет в формате голосования.

Чтобы оставить заявку или поддержать других участников, нужно зарегистрироваться на портале.