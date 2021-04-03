Заявки по ремонту дорог начали принимать в Подмосковье

Портал «Добродел» начал сбор предложений по ремонту дорог в Подмосковье на 2022 год. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранспорта региона.

Сбор заявок продлится до 31 мая. На сайте есть подробная инструкция, как оставить заявку.

«Ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале „Добродел“», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В этом году по заявкам местных жителей будут отремонтированы 240 дорог. Также министр рассказал, что новый сбор пройдет в два этапа. 1 апреля по 31 мая будут собираться предложения. Те, которые наберут больше всего голосов, перейдут во второй этап с 1 июля по 31 августа, который также пройдет в формате голосования.

«На основании сбора предложений дороги, которые наберут наибольшее количество голосов, будут выставлены на последующее голосование», — пояснил Гержик.

Чтобы оставить заявку или поддержать других участников, нужно зарегистрироваться на портале.