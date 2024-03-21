Подмосковье 21 марта 2024, 12:32 Более 20 театров из 6 стран покажут спектакли на фестивале «Мелиховская весна» в Чехове Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» представил фестивальную программу 2024 года. Театры из шести стран представят 22 постановки в усадьбе Антона Чехова «Мелихово».

Более 120 заявок поступило на фестиваль в 2024 году. Эксперты отобрали лучшие спектакли, поставленные по произведениям Чехова. Помимо них, в рамках программы «Чехов+» в этом году к участию пригласили театры со спектаклями по произведениям Пушкина.

Реклама

«Главную сцену „Мелиховской весны-2024“ мы технически усовершенствуем, в планах — создать атмосферу театрального зала посреди усадебной природы. Сам зрительный зал при этом сможет вместить до 400 зрителей», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Помимо зарубежных коллективов, на XXIV Мелиховскую весну приедут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Петрозаводска и других городов России. Участниками фестиваля также станут учащиеся театральных вузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».