Подмосковье 16 мая 2023, 01:26 Более 20 станций маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 обустроят в Подмосковье в этом году Министерство благоустройства Московской области

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В этом году 24 станции маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 обустроят в Московской области. Работы по благоустройству уже начались, сообщили в министерстве благоустройства региона.

«На территориях у 17 станций уже идут работы. В рамках работ по обновлению будут созданы дополнительные парковочные места, проложены пешеходные дорожки, проведено дополнительное освещение, выполнено озеленение», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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По его словам, завершить данные работы планируют к концу августа этого года. Специалисты обустроят паковки на тысячу мест, ремонт 22 километров тротуаров и более 21 километра проезжей части. Зоны ожидания общей площадью 8,8 гектара благоустроят.

Также работники высадят зеленые насаждения и установят современные системы видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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