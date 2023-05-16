16 мая 2023, 01:26
Более 20 станций маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 обустроят в Подмосковье в этом году
В этом году 24 станции маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 обустроят в Московской области. Работы по благоустройству уже начались, сообщили в министерстве благоустройства региона.
«На территориях у 17 станций уже идут работы. В рамках работ по обновлению будут созданы дополнительные парковочные места, проложены пешеходные дорожки, проведено дополнительное освещение, выполнено озеленение», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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По его словам, завершить данные работы планируют к концу августа этого года. Специалисты обустроят паковки на тысячу мест, ремонт 22 километров тротуаров и более 21 километра проезжей части. Зоны ожидания общей площадью 8,8 гектара благоустроят.
Также работники высадят зеленые насаждения и установят современные системы видеонаблюдения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.
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Благоустройство
МЦД
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