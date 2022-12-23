Подмосковье 23 декабря 2022, 18:20 Более 20 социальных учреждений отремонтировали в Подмосковье с начала года

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В Московской области произвели ремонт 21 соцучреждения в текущем году. На эти цели было затрачено 622,5 миллиона рублей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«Больше всего средств потребовалось для проведения комплексного капитального ремонта. И это вполне очевидно, ведь комплексный капремонт включает в себя ремонт кровли, фасада, работы по внутренней отделке помещений, замену инженерных систем, приведение к нормативам и благоустройство территории», — сказала Людмила Болатаева.

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Самыми крупными среди отремонтированных в 2022 году объектов стали Семейный центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, Семейный центр «Непоседы» в Балашихе, а также Добрый дом «Куровской» в Орехово-Зуеве.

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«В четырех учреждениях комплексный капитальный ремонт сейчас находится на завершающей стадии, на тринадцати объектах провели капитальный ремонт, а в шести сделан текущий ремонт», — дополнили в пресс-службе.

Ремонтные работы соцучреждений продолжат в следующем году, отметили в Минсоцразвития.

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