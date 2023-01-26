Подмосковье 26 января 2023, 13:54 Более 20 новых дорог, развязок и путепроводов откроют в Подмосковье до конца года Более 20 новых дорожных объектов откроют в Подмосковье до конца года

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В 2023 году в Московской области закончат строительство и реконструкцию на 24 дорожных объектах. Из них пять относятся к федеральной и региональной сети.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева большинство из объектов стараются открывать раньше контрактных сроков», — заявила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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Так, в этом году достроят 40-й километр федеральной трассы М-12 в Подмосковье. Там запустят движение на участке от МСД до ЦКАД в обход Балашихи и Ногинска. Также завершится ремонт 11-го километра обхода поселка Октябрьский на федеральной трассе М-5.

«В течение года запланировано завершить реконструкцию первого этапа Октябрьского проспекта в Люберцах, а также открыть новую дорогу от Осташковского шоссе до деревни Ульянково в Мытищах и прямой выезд с Володарского шоссе на А-105 в Ленинском округе», — добавила Кротова.

В 2022 году полтора километра Володарского шоссе в Ленинском расширили до четырех полос. Работы сделали от пересечения с Каширским шоссе и трассой А-105 до ЖК «Пригород Лесное». Предстоящей весной здесь достроят прямой выезд на трассу А-105 и сразу же откроют движение. Реконструкция позволит сократить время в пути от 10 минут до получаса.

Осенью этого года в Люберцах завершат начальный этап перестройки Октябрьского проспекта. Порядка 1,6 километра расширят до восьми полос, там же построят два подземных перехода и путепровод протяженностью 473 метра. Это сократит время проезда по участку на 20-30 минут.

В конце года завершат строительство новой дороги длиной 3,3 километра в Мытищах — от Осташковского шоссе до деревни Ульянково. Трасса будет иметь от двух до четырех полос и мост протяженностью 106 метров через Клязьму. В будущем дорога обеспечит связь с Мытищинской хордой.

Отметим, сейчас в Подмосковье строят более 60 дорожных объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что строительство М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьского смогут завершить досрочно. Когда движение откроют, перемены почувствуют сразу в нескольких городских округах.

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