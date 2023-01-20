Важное 20 января 2023, 16:14 Андрей Воробьев: М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьского запланировали сдать досрочно

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Строительство М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьского смогут завершить досрочно. Как подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это важная дорога и ее очень ждут жители. Когда движение откроют, перемены почувствуют сразу в нескольких городских округах.

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Работу планируют завершить к концу 2023 года вместо 2024-го. В настоящее время строительство идет на участке в Люберцах.

Реконструкция М-5 «Урал» стоит несколько десятков миллиардов рублей, и она важна, ведь очень большая плотность направления: и Жуковский, и Раменское, и Люберцы, дальше Бронницы и Коломна. Андрей Воробьев

Дорога позволит вывести транзит из поселка Октябрьского и поселка Островцы, улучшит доступность аэропорта Жуковский, Международного авиационно-космического салона (МАКС), крупных логистических комплексов «Софьино», «Быково» и туристического кластера в Коломне.

«Мы ждем окончания строительства. В декабре должны сдать, и все здесь „полетит“, мы очень надеемся. Движение, конечно, сейчас временно затруднено, но все с надеждой и с пониманием относятся к этому», — отметил Андрей Воробьев.

Сегодня ведется строительство основного хода восьмиполосной дороги, а также развязок на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездом к Жуковскому.

В цифрах

Когда откроют движение, время в пути до Москвы сократится в среднем на полтора часа для жителей Раменского, Жуковского, Воскресенска, Коломны, Луховиц и Зарайска.

Дорога в обход поселка Октябрьского с мостом через Москву-реку трассы М-5 «Урал» готова сейчас на 60%.

Движение планируют запустить по восьми полосам, появятся и мосты с путепроводами. Построят три развязки.

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