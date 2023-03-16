Подмосковье 16 марта 2023, 15:03 Более 20 новых автобусов вышли на маршруты Балашихи с начала года

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Балашиха с начала года получила 22 новых автобуса. Они вышли на четыре маршрута округа, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые автобусы обслуживают маршруты № 54 «Фрязино — Богослово», № 13 «улица Полевая — станция Фрязино — улица Нахимова», № 26 «Щелково (микрорайон Заречный) — станция Монино», № 15 «станция Реутово — Москва (метро „Первомайская“)».

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В автобусах есть система климат-контроля и пожаротушения, установлены камеры видеонаблюдения, электронные указатели рейсов и валидаторы для самостоятельной оплаты проезда.

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Транспортные средства адаптированы для нужд инвалидов — в автобусы встроили механическую аппарель (площадку для подъема колясок), а в салоне обустроили место для инвалидной коляски с креплениями.

Всего на маршруты общественного транспорта Подмосковья поступило почти 300 новых автобусов.

Оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий, об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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