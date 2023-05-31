Подмосковье 31 мая 2023, 11:10 Более 20 команд выступили на 1-м этапе Кубка России по парусному спорту в Мытищах

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Первый этап Кубка России по парусному спорту прошел на Пироговском водохранилище в Мытищах. На соревнованиях выступили 25 команд.

Пройти трассу быстрее соперников и с минимальным количеством ошибок — главная задача участников. При этом гонка в Мытищах — лишь первый этап соревнований. Всего их будет четыре. Последний проведут в октябре на Черном море.

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«Идея проведения <…> родилась у нас в 2020 году, когда у нас была пандемия. Мы поняли, что у яхтсменов российских останутся заперты, и они не смогут участвовать ни в каких соревнованиях. Мы придумали альтернативную серию, которую решили проводить в России», — рассказала основательница проекта PROyachting Екатерина Скудина.

Похожая ситуация складывается у яхтсменов и сегодня. Международная федерация парусного спорта продлила отстранение российских спортсменов от соревнований. Поэтому российские соревнования обещают быть интересными.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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