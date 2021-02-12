Более 20 хозяйств представят свою продукцию на фермерском фестивале в Коломне

С 12 по 14 февраля в Коломне пройдет фермерский фестиваль «На Житной». Более 20 хозяйств представят там свою продукцию. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В фермерском фестивале в Коломне примут участие более 20 лучших фермерских хозяйств, а также предприниматели и производители продовольственной продукции Подмосковья», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

На фестивале представят свыше 150 различных видов сыров. Также можно будет приобрести молочные продукты, свежие хлебобулочные изделия, сочные колбасы, копченую рыбу, варенье и ароматный мед.

А еще в рамках фестиваля будет организована праздничная программа. Можно будет принять участие в фотосессии, сходить на выставку, мастер-классы, посмотреть показательные выступления по фигурному катанию и спортивные эстафеты. Посетителей также ждет анимационная программа, игры на льду, игровые программы для детей и концерты. Режим работы: с 11:00 до 21:00.

Комитет по туризму Подмосковья вместе с «Почтой России» устроил конкурс. Жители и гости Московской области могут выиграть тур выходного дня в один из городов региона. Для участия нужно отправить открытку в любую точку страны из Истры, Серпухова, Сергиева Посада, Коломны или Дмитрова.