Тур выходного дня в Подмосковье разыграют среди жителей и гостей региона

Жители и гости Московской области могут выиграть тур выходного дня в один из городов региона. Для участия нужно отправить открытку в любую точку страны из Истры, Серпухова, Сергиева Посада, Коломны или Дмитрова. Конкурс устроил комитет по туризму Подмосковья вместе с «Почтой России».

Проект от «Почты России» и комитета по туризму Московской области стартовал 11 февраля. Акция продлится до 10 марта. Участниками могут стать жители и гости пяти городов Подмосковья. В Сергиевом Посаде, Истре, Серпухове, Коломне и Дмитрове можно бесплатно получить уникальную открытку лимитированной серии «Зима в Подмосковье». Ее нужно отправить в любой город страны. Между участниками разыграют туры выходного дня в Подмосковье.

Получить открытку можно бесплатно в одном из отделений связи: в Дмитрове — на Почтовой улице, дом 4А, отделение 141800; в Сергиевом Посаде — на проспекте Красной Армии, дом 131, отделение 141312; в Истре — на улице Ленина, дом 75, отделение 143500; в Серпухове — на площади Ленина, дом 18, отделение 142200; в Коломне — на улице Октябрьской революции, дом 188, отделение 140400.

Конкурс пройдет в Instagram. Для участия нужно найти брендированную стойку акции в отделении «Почты России», взять там открытку, отправить ее родным или друзьям, выложить пост в Instagram с хештегом #ПисьмаИзПодмосковья, подписаться на аккаунт @visitmo.ru, указать его в посте и написать «Готово» под постом об условиях конкурса.

Трех победителей конкурса выберут случайным образом 11 марта. Им подарят тур на двоих на выходные.