Подмосковье 17 февраля 2023, 23:51 Более 20 дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2023 году

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Первый заместитель главы Солнечногорска Артем Попов провел трансляцию в соцсетях, чтобы рассказать жителям округа о планах на 2023 год. По поручению главы Константина Михалькова десять дворов округа ждет комплексное благоустройство, 21 детскую игровую площадку модернизируют и установят две новых по губернаторской программе, проведут ремонт свыше 20 дорог.

Штат МБУ увеличат в пять раз и закупят новую технику для уборки улиц. Пока вопрос о ликвидации снежных завалов во дворах оказался одним из самых острых.

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«Площадь городского округа приличная, одних дорог у нас более двух тысяч километров, значительное количество площадей, соответственно можно предположить, какой объем снежных масс у нас собирается, скапливается», — сказал первый заместитель главы администрации г. о. Солнечногорск Артем Попов.

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Весь его обязательно уберут до периода паводков, добавил замглавы округа.

В топе обращений, поступивших во время трансляции — плохие дороги. В 2023 году запланирован ремонт более 20 из них. Остальными проблемными участками тоже займутся. Также на особом контроле работа общественного транспорта.

Ранее жители Правдинского в Пушкинском округе рассказали губернатору Воробьеву о ремонте поврежденных коммуникаций в поселке.

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