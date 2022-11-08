Более 20 домов капитально отремонтируют во Власихе до конца года | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 17:43 Более 20 домов капитально отремонтируют во Власихе до конца года

Читать 360tv в

Программа капитального ремонта во Власихе на этот год включает 23 дома. На проведение работ выделено 907 миллионов рублей.

Кровли в пяти, фасады в 11, лифты в двух, инженерные системы в 11 домах отремонтируют до конца года во Власихе. Работы уже завершены по 19 адресам.

Реклама

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский напомнил, что более 44 тысяч многоквартирных домов включено в программу капремонта Подмосковья, рассчитанную до 2049 года. За восемь последних лет жилищные условия уже улучшили для 2,5 миллиона жителей области.

Реклама

В Подмосковье установлено более 350 камер для контроля за ходом выполнения работ в МКД. Ознакомиться с перечнем адресов, по которым ведется наблюдение, можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области, в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать резерв для неотложного ремонта домов в Подмосковье. Он нужен в случаях, когда работы требуется провести немедленно и вне плана. Глава региона также подчеркнул, что к ремонту МКД нужно подходить комплексно.