22 марта 2024, 17:42
Более 200 человек проверили здоровье в Единый день диспансеризации в Щелкове
Свыше 200 человек проверили здоровье в Единый день диспансеризации. Он прошел в минувшие выходные для жителей Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, особое внимание врачи уделили пациентам в возрасте от 40 до 59 лет. По словам заведующей взрослой поликлиникой № 2 Оксаны Жуковой, диспансеризация помогла выявить более 50 разлиных заболеваний.
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«В этот раз выявили более 30 подозрений на заболевания сердечно-сосудистой системы, более 15 — на заболевания нервной системы и шесть — на сахарный диабет. Все пациенты были направлены на дообследование для уточнения диагноза», — сказала она.
Единый день диспансеризации проводят в филиалах Щелковской больницы два раза в месяц. Расписание можно найти на официальном сайте медучреждения.
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Диспансеризация
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