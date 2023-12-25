Подмосковье 25 декабря 2023, 13:09 Более 20 больших катков с искусственным льдом открыли в Подмосковье Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Большие катки с искусственным льдом открылись в Подмосковье. Сейчас к услугам жителей и туристов 25 таких площадок, в ближайшее время откроются еще несколько.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

«Более 180 катков будут работать в этом году в Подмосковье. В том числе 30 больших катков с искусственным покрытием, где можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На прошлой неделе открылись катки с искусственным льдом на Площади Дружбы в Истре, а также в парках Пушкино, Ивантеевки, Сергиева Посада и Балашихи.

29 декабря такие же катки откроются в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, на Советской площади в Коломне, в Центральном парке Наро-Фоминска и Богородском центральном парке.

С 1 декабря катки посетили почти 70 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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