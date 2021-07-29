Более 2 тысяч жителей Ленинского городского округа обеспечат отличной водой

Работы по возведению водозаборных сооружений закончатся в Ленинском городском округе в декабре 2021 года. Таким образом, 2,5 тысячи местных жителей получат качественное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Работы проводятся в деревне Дроздово.

«Всего до 2024 года будет построено и модернизировано 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах», — рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

За шесть лет качественная питьевая вода пришла в дома двух миллионов жителей Подмосковья. Удалось построить и модернизировать около 400 объектов. Обеспеченность чистой водой в Московской области выросла с 83,2 до 92,4%.

Сейчас в регионе продолжается реализация программы «Чистая вода». Она проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Главная цель — обеспечить население качественной водой из централизованных источников водоснабжения.

В профильном ведомстве уточнили, что еще 700 тысяч жителей Подмосковья до 2024 года получат чистую питьевую воду. В частности, в сентябре этого года более 70 тысяч жителей микрорайона Железнодорожной в Балашихе обеспечат качественной питьевой водой.