Более 800 многоквартирных домов отремонтировали в Подмосковье в 2021 году

Свыше 830 многоквартирных домов отремонтировали в Московской области с начала года. Работы ведутся в рамках программы капремонта МКД, сообщили в пресс-службе МинЖКХ.

«Почти треть плана 2021 года выполнена. Работы проходят в соответствии с графиком производства работ. К концу года будет капитально отремонтировано 3044 дома», — сказал генеральный директор Фонда капремонта Московской области Валерий Николов.

Как уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Веховский, в рамках трехлетнего плана реализации программы будут отремонтированы более 7,8 тысячи домов на сумму порядка 60 млрд рублей. Срок окончания действия трехлетних договоров — 30 декабря 2022 года.

Всего в программу по капитальному ремонту в Московской области включено более 44 тысяч многоквартирных домов, планы рассчитаны до 2049 года. Ознакомиться с адресной программой ремонта МКД на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капремонта региона.