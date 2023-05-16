16 мая 2023, 14:52
Более 2 тысяч несанкционированных граффити выявили в Подмосковье с начала мая
С начала мая в Московской области зарегистрировали 2165 несанкционированных граффити. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий региона.
«Самая большая активность в Королеве — 198 зафиксировано, но уже 134 устранено. Также вандалы энергичны и в Подольске — 175 случаев, в Балашихе — 154, в Воскресенском — 131», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
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Смывать граффити можно не только с помощью моющих средств, но и закрашивая подходящей по колеру краской. Подобные нарушения фиксируют шесть автомобильных комплексов с камерами и искусственным интеллектом.
За несанкционированные надписи и иллюстрации художники могут получить штраф до 40 тысяч рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Граффити
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