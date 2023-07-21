Подмосковье 21 июля 2023, 18:19 Более 2 тысяч человек посетили форум «Агрополигон-2023» в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Международный научно-практический форум «Агрополигон-2023» завершился в Подмосковье. За два дня его посетили более двух тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За это время провели 20 круглых столов и тематических сессий, где обсудили современные агротехнологии в растениеводстве, инновации в АПК и стратегии цифровой трансформации, меры поддержки отрасли», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На форуме присутствовали более 40 сельхозтоваропроизводителей, 20 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, а также российские и зарубежные компании. На мероприятии заключили ряд соглашений для поддержки предприятий, задействованных в сфере сельского хозяйства.

Так, торговый дом «Алмаз» будет поставлять технику в Подмосковье на льготных условиях со скидкой в 3%, а комбайновый завод «Ростсельмаш» предоставил скидку 5% на приобретение техники аграриям Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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