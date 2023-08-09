Подмосковье 09 августа 2023, 09:53 Более 2 тонн мусора собрали на акции «Чистый берег» в Озерах Телеканал «360»

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Экологическая акция «Чистый берег» прошла в Озерах в городском округе Коломна. Волонтеры собрали более двух тонн мусора на территории карьера «Западный».

Карьер в Озерах давно стал популярной зоной отдыха. Туда приезжают, чтобы искупаться, порыбачить и пожарить шашлыки. Порой отдыхающие оставляют после себя мусор. Его и убрали волонтеры в ходе акции «Чистый берег», организованной партией «Единая Россия».

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Порядок на берегу карьера наводили молодогвардейцы, глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Государственной думы Александр Коган. Они убрали мусор на территории протяженностью полтора километра.

«Порядка 15 метров прошли и уже набрали мешок мусора», — поделился депутат Александр Коган.

Акция «Чистый берег» — это только начало большой работы. Водоем вошел в областную программу по благоустройству.

«Будет благоустроена пляжная зона, появятся зонтики, туалеты, малые архитектурные формы. Здесь будет интересно и молодежи, и людям старшего поколения. Я уверен, что это место станет одним из самых любимых на территории города Озеры», — рассказал глава округа Александр Гречищев.

Масштабные работы начнутся в 2024 году, но уже на этой неделе специальная техника уберет со дна водоема ил и донные отложения. В результате уровень воды в карьере повысится, ведь в последние годы карьер сильно обмелел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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