Более 2 млрд рублей выделят на ремонт почти 160 медучреждений в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок все медицинские учреждения области за 6-8 месяцев. На эти цели выделено около 2 миллиардов рублей.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, срочного ремонта требуют 158 учреждений, в числе приоритетных — 81 объект. Их будут ремонтировать в первую очередь. Министр уточнила, что всего в перечень вошли 70 поликлиник и стационаров, семь моргов, шесть отделений судмедэкспертизы, 45 подстанций скорой помощи и 25 травмпунктов.