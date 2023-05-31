Подмосковье 31 мая 2023, 17:19 Более 2 миллионов тонн макулатуры направили на переработку в Подмосковье с 2019 года Министерство ЖКХ МО

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Экологические акции по сбору полезных фракций отходов регулярно проводятся в Подмосковье. С 2019 года одной только макулатуры удалось направить на вторичную переработку более двух миллионов тонн — об этом сообщили в МинЖКХ региона.

На территории Подмосковья образуется около 20% от всего объема отходов в России. В год это примерно 7,5 миллиона тонн.

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«Более 80% жителей региона участвуют в раздельном сборе отходов: сортируют мусор, привозят крупногабаритные отходы на „Мегабак“, участвуют в экологических акциях и субботниках. Благодаря этому уже более 10,2 миллиона тонн отходов было направлено на вторичную переработку с 2019 года, из них более двух миллионов тонн — это макулатура», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Бумага и картон — ценное вторичное сырье. Из макулатуры делают крафтовую упаковку, утеплители, контейнеры для яиц, туалетную бумагу и втулки для нее, одноразовую посуду и многое другое.

Актуальную информацию о раздельном сборе мусора в Подмосковье и новых экологических акциях можно узнавать на сайте Двабака.рф. Там же работает калькулятор собранного сырья по фракциям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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