Более 193 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в Дне физкультурника

Ежегодное празднование Дня физкультурника в Подмосковье по традиции проходило в формате спортивно-массовых мероприятий по самым популярным дисциплинам: футболу, стритболу, волейболу, шахматам, легкоатлетическим соревнованиям, настольному теннису, пляжным видам, а также единоборствам.

«В прошедшие выходные на территории Подмосковья прошло более 300 спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника. Подавляющее большинство из них мы провели в парках — это финалы нашего спортивно-массового проекта „Кубок парков“, который мы реализуем совместно с министерством культуры и туризма. Всего участниками мероприятий стали более 193 тысяч жителей и гостей региона, которые посетили спортивные состязания в парках и на территории спортивных объектов», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

Главным событием праздника стали финальные игры спортивно-массового проекта «Кубок парков», который стартовал в начале июля. С 9 числа прошлого месяца в парках Подмосковья проходили отборочные этапы соревнований по игровым видам спорта. Например, по бадминтону, мини-футболу и другим дисциплинам.

Именно парки в этом году стали главной площадкой для празднования Дня физкультурника. Спортом в Московской области занимаются все больше людей, они выходят за пределы стадионов и площадок. В целом в парковых зонах прошло более 200 мероприятий, финалы Кубка парков собрали больше 123 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.