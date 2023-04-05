Подмосковье 05 апреля 2023, 09:10 Более 1800 дольщиков из Химок получат ключи от квартир до конца 2023 года

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Права 1842 дольщиков восстановят в Химках. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина проблема обманутых дольщиков в стране должна быть полностью решена в этом году.

Вместе с присоединенными к округу поселениями Луневское и Кутузовское в Химках появились и новые объекты долевого строительства, где подрядчики не завершили работы. Среди них жилые комплексы «Лунево», «Митино дальнее» и «Белый город».

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Ключи от своих квартир в жилом комплексе «Лунево» уже получили 59 семей. В двух других жилых комплексах квартиры получат более 1400 семей. Права еще 371 семьи будут восстановлены путем выплаты компенсаций.

По итогам 2022 года в Химках восстановили права более 220 дольщиков: 36 семей получили ключи от квартир, 185 семей — компенсационные выплаты от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о поддержке экономики и жителей региона.

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