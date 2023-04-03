Подмосковье 03 апреля 2023, 13:32 «Максимальное внимание». Андрей Воробьев рассказал Путину о поддержке жителей и экономики Глава Подмосковья Воробьев рассказал Путину о поддержке экономики и жителей Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин 3 апреля встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья отчитался об итогах проведенной в 2022 году работе и рассказал о поддержке экономики и жителей региона.

Президент поинтересовался, как Андрей Воробьев оценивает результаты работы в Московской области. Губернатор поблагодарил главу государства за возможность отчитаться.

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«Наша ключевая задача — и региональной, и муниципальной власти — была оказать максимальное внимание и жителям, которые нуждались в поддержке, и, конечно, экономике», — подчеркнул глава Подмосковья.

По его словам, именно эта сфера позволяет решать диктуемые жизнью задачи. Воробьев отметил, что Владимир Путин настраивает власть на хорошие результаты. Губернатор добавил, что в Московской области развивают 130 проектов по импортозамещению, в прошлом году реализовали 24, в будущем планируют реализовать еще 57.

«Делаем все возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство», — резюмировал Андрей Воробьев.

Не забывают в регионе и о благоустройстве городов. Губернатор рассказал, что запрос на эти работы зафиксировали в рамках президентской программы и по программе «Парки в лесах».