14 ноября 2022, 16:47
Более 180 штрафов за некачественное содержание улиц и дворов выписали в Подмосковье в октябре
Мусор во дворах, сломанные элементы детских площадок или неработающие фонари стали причиной для штрафов от Главного управления содержания территорий Подмосковья в октябре. К административной ответственности привлечено 185 юридических лиц.
«В октябре мы получили 215 материалов о нарушениях. В результате к санкциям в виде штрафа привлечены 185 юридических лиц на общую сумму 3,9 миллиона рублей, остальным вынесены предупреждения», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.Штрафы выписывают тем организациям, которые повторно или неоднократно нарушают комфорт жителей. В октябре чаще всего это делали в Долгопрудном — 17 административных дел. Следом идет Дубна — тут привлекли к ответственности 14 лиц, третье место разделили Одинцовский городской округ и Коломна — по 12 штрафов на каждый. Чаще всего нарушения в октябре были связаны с мусором: его невовремя вывозили, складировали не там, где нужно, или блокировали подъезд к контейнерам.
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14 ноября губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. По его словам, жители стали чаще оставлять обращения на этот счет. Проблему постараются оперативно решить, особенно на аварийных участках трасс.
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