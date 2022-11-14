Подмосковье 14 ноября 2022, 16:47 Более 180 штрафов за некачественное содержание улиц и дворов выписали в Подмосковье в октябре

Читать 360tv в

Мусор во дворах, сломанные элементы детских площадок или неработающие фонари стали причиной для штрафов от Главного управления содержания территорий Подмосковья в октябре. К административной ответственности привлечено 185 юридических лиц.

«В октябре мы получили 215 материалов о нарушениях. В результате к санкциям в виде штрафа привлечены 185 юридических лиц на общую сумму 3,9 миллиона рублей, остальным вынесены предупреждения», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

14 ноября губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. По его словам, жители стали чаще оставлять обращения на этот счет. Проблему постараются оперативно решить, особенно на аварийных участках трасс.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.