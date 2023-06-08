Подмосковье 08 июня 2023, 23:44 Более 180 подмосковных предприятий подготовили планы по уменьшению загрязнения окружающей среды Фото Минэкологии МО.

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Подмосковные предприятия принимают необходимые меры по сокращению уровня загрязнения окружающей среды, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области. Ведомство продолжает реализацию проекта модернизации производств с внедрением соответствующих дорожных карт.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, некоторые предприятия региона ставят перед собой повышенные задачи для уменьшения последствий от выбросов отходов.

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«Известное, можно даже сказать, легендарное мытищинское предприятие „Метровагонмаш“ проинформировало, что готово расширить список мероприятий дорожной карты. В частности, там планируют выстроить новые очистные сооружения, что позволит снизить концентрации взвешенных частиц, нефтепродуктов и соединений хлора на 20%. Разумеется, министерство приветствовало этот экологически ответственный шаг», — отметил глава ведомства.

Также Фирсов рассказал о том, что стратегия модернизации утверждена и для предприятия «Мытищинская теплосеть». Компания планирует заменить оборудование котельной местной городской больницы. После установки новых газовых горелок выбросы в атмосферу значительно снизятся, а продукты сгорания стану выводиться эффективнее.

Всего Минэкологии получило 183 дорожных карты модернизации, ведомство подтвердило 143 из них. Предприятия с одобренными стратегиями приступят к реализации планов в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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