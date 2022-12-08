Подмосковье 08 декабря 2022, 18:40 Более 180 населенных пунктов догазифируют в Подмосковье по президентской программе до конца года

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В Подмосковье до конца года осталось газифицировать по президентской программе 187 населенных пунктов из запланированных программой 2806. Социальная газификация выполнена в регионе на 90%, сообщил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов на еженедельном брифинге, который прошел в Домодедове.

В городском округе Домодедово распределительные газопроводы построили в 98 населенных пунктах из 108, было заключено около трех тысяч договоров на подключение.

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Глава «Мособлгаза» добавил, что всего в регионе на данный момент проводятся строительные работы в 173 населенных пунктах, в них задействованы 400 бригад.

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К концу года протяженность новых сетей, построенных по программе соцгазификации, достигнет трех тысяч километров.

Ранее сообщалось, что более 1500 метров газопровода построили в селе Пушкинского округа по президентской программе.

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