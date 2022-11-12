Подмосковье 12 ноября 2022, 18:55 Более 1500 метров газопровода построили в селе Пушкинского округа по президентской программе

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Село Ельдигино — один из 63 населенных пунктов, вошедших в программу соцгазификации в городском округе Пушкинский. Строительно-монтажные работы здесь проводили с 23 мая по 30 июня 2022 года. За этот период построили 1550 метров распределительного газопровода.

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Коммуникации в ходе работ подвели к 17 участкам, а в четырех домах уже пользуются газом.

«Что касается администрации, на территории городского округа Пушкинский реализуется президентская программа по социальной газификации. Со стороны администрации оказывается всяческое содействие жителям. Если что-то не получается при подаче заявки, если в ходе реализации заявки возникают вопросы, тоже мы подключаемся», — сообщила заместитель главы г. о. Пушкинский Екатерина Носачева.

Реализация программы социальной газификации в городском округе Пушкинский проходит согласно графику, как и во всем регионе.

Ранее стало известно, что в Подмосковье по программе соцгазификации голубое топливо провели в 50 тысяч домов.