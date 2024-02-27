Подмосковье 27 февраля 2024, 11:22 Более 18 тысяч дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья с начала года Пресс-служба Минтранса МО

Читать 360tv в

Дорожные службы Московской области устранили более 18 тысяч дефектов покрытия с начала года. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Больше всего работ выполнили в Раменском, Луховицах и Богородском округе.

На муниципальных дорогах отремонтировали более 9,5 тысячи ям, больше всего — в Балашихе, Домодедове, Королеве, Ленинском округе и Химках.

Реклама

Потребность в ямочном ремонте увеличивается на фоне погодных условий. Для обеспечения безопасного проезда дорожные службы ежедневно ремонтируют около 500 ям.

Дорожные службы проводят ямочный ремонт круглый год. За качеством работ в Подмосковье следят с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Зимой ремонт выполняют традиционным способом с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси, а также с помощью термопрофилирования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».