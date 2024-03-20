Подмосковье 20 марта 2024, 10:14 Более 18 тысяч человек стали донорами в Подмосковье с начала года Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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С начала года свыше 18 тысяч человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье. Из них две тысячи стали донорами впервые.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, сдать кровь можно в областном Центре крови и его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, а также на выездных донорских акциях.

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Свои отделения переливания крови также имеют медучреждения в 22 округах. Стать донорам там может любой желающий.

«С каждым годом в нашем регионе растет количество людей, готовых стать донорами, что позволяет увеличивать запасы крови и ее компонентов. Отметим, что 95% людей сдают кровь на безвозмездной основе. С начала года было проведено свыше 23 тысячи донаций крови и ее компонентов», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Переливание крови проводят пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и другими патологиями.

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