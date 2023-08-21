Подмосковье 21 августа 2023, 13:22 Более 17,5 тысячи зрителей посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье в выходные Министерство культуры и туризма МО

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В минувшие выходные в Московской области прошел второй этап фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Концерты состоялись в Видном, Люберцах, Раменском, Домодедове, Подольске и Серпухове. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

За два дня фестиваль посетили более 17,5 тысячи человек. В конкурсной программе приняли участие 664 человек.

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Концерт в парке «Апаринки» Ленинского округа посетили более тысячи человек, в Центральном парке городского округа Люберцы — более 2,5 тысячи и в парке в Раменском — 4,5 тысячи зрителей.

В парке «Елочки» в Домодедове мероприятие посетили 3,5 тысячи человек, в Парке культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске — более 3,5 тысячи зрителей, в парке «Принарский» в Серпухове — 2,5 тысячи посетителей.

«Прошедшие концерты фестиваля на этих выходных действительно стали яркими и запоминающимися. Знойная погода в субботу, проливной дождь в Подольске в воскресенье — все это не помешало зрителям остаться и смотреть танцевальные номера», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В концертах поучаствовали коллектив DS Crew, команда Егора Дружинина и другие. Приглашенным членом жюри стал танцор и хореограф Виталий Уливанов.

Фестиваль продолжится до 2 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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