Подмосковье 04 мая 2023, 14:09 Более 174 миллионов рублей выделили на благоустройство веломаршрутов в Подмосковье

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В Московской области продолжается масштабная работа по развитию велосипедной инфраструктуры. На благоустройство веломаршрутов в этом году выделили 174,2 миллиона рублей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый.

Из выделенной суммы 99,2 миллиона рублей — средства регионального бюджета и 75 миллонов рублей — средства бюджетов муниципалитетов.

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«Мы продолжаем работать над расширением сети велодорожек и велопарковок, а также над улучшением их освещения и безопасности», — сообщил Коханый.

По данным министерства благоустройства Подмосковья, в этом году планируется завершить еще один участок велосипедной трассы «Вело1». Он проходит от 91-го километра МКАД до ТРЦ «Июнь» и от строящейся дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка до переулка Зеленый в поселке Свиноедово в Мытищах.

Также в регионе закончат веломаршрут «Связь трех парков» в Одинцове. Он соединит парки имени Ларисы Лазутиной, Малевича и Мещерский. В округе планируют благоустроить веломаршрут от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1.

В Солнечногорске благоустроят вело-пешеходный маршрут от детского сада № 30 в поселке Ржавка через пруд и до поселка Менделеево в районе автобусной остановки ВНИИФТРИ. Его протяженность составляет 1,8 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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