Свыше 170 новых машин для уборки снега закупили в Подмосковье | 360°

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28 сентября 2022, 11:57

Свыше 170 новых машин для уборки снега закупили в Подмосковье

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Городские округа Московской области укрепляют свои парки коммунальной техники. К предстоящему сезону в муниципалитетах закупили 175 новых единиц техники для уборки снега. Среди них уборочные машины на базе МТЗ-82.1, мини-погрузчики, автовышки на базе КАМАЗа, а также пассажирские автобусы для мобильности коммунальщиков.

Серию проверок по готовности организаций к зиме продолжает в Подмосковье команда Главного управления содержания территорий. Первый этап контрольных мероприятий в сентябре выявил предприятия, которые готовы к работе, и тех, кому необходимо провести работу над ошибками.

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«В первый цикл проверок готовность коммунально-уборочной техники должна составлять не менее 60%. Машин должно быть достаточно, они должны быть исправны, и так далее. В 46 округах имеются контракты на обслуживание спецтехники, 45 уже запаслись необходимым количеством расходных материалов. Также мы теперь делаем упор на маршрутах уборки, которые должны быть закреплены за каждой единицей техники», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.

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Как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подготовка к зиме - это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.10 городских округов региона уже показали почти полную готовность к предстоящему сезону. Это Черноголовка, Раменский, Королев и Щелково, а также Лотошино, Мытищи, Ступино, Химки, Люберцы и Серебряные Пруды.

ЖКХ

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