Подмосковье 19 февраля 2024, 17:22 Более 170 лифтов отремонтировали в Подмосковье за неделю ГУСТ МО

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Ремонту лифтов уделяют большое внимание в Подмосковье. Своевременное техобслуживание оборудования позволяет минимизировать риски возникновения внештатных ситуаций и обеспечить безопасность жителей домов.

За неделю в Московской области отремонтировали 171 лифт. Работы провели в Люберцах, Химках, Лобне, Балашихе и других округах.

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Жителям Подмосковья напоминают, что при обнаружении неисправностей в работе лифта следует сообщить об этом в диспетчерскую службу управляющей компании. Ответственные организации возьмут обращение в работу в течение 24 часов и выполнят его в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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