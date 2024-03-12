Подмосковье 12 марта 2024, 17:04 Более 170 избирательных участков будут работать в Одинцовском округе с 15 по 17 марта Медиасток.рф

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Выборы президента России пройдут в марте. В Одинцовском округе будут работать 173 постоянных и еще два временных избирательных участка.

Голосование будет идти в течение трех дней — с 15 марта до 17 марта с 8:00 до 20:00. Большинство избирательных участков в Одинцове оборудованы камерами видеонаблюдения для предотвращения нарушений.

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«На территории муниципалитета практически все готово к проведению голосования. Избирательная кампания в округе проходит без нарушений. В дни голосования на избирательных участках за соблюдением законодательства будут следить несколько сотен наблюдателей», — рассказал председатель территориальной избирательной комиссии в Одинцове Александр Игнатов.

Он отметил, что избиратели смогут проголосовать очно или дистанционно. Для этого до 11 марта нужно было подать заявление в личном кабинете избирателя на портале госуслуг.

Также при наличии уважительных причин избиратели смогут проголосовать, не выходя из дома. Для этого нужно обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00 17 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к выборам президента.

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