12 марта 2024, 17:04
Более 170 избирательных участков будут работать в Одинцовском округе с 15 по 17 марта
Выборы президента России пройдут в марте. В Одинцовском округе будут работать 173 постоянных и еще два временных избирательных участка.
Голосование будет идти в течение трех дней — с 15 марта до 17 марта с 8:00 до 20:00. Большинство избирательных участков в Одинцове оборудованы камерами видеонаблюдения для предотвращения нарушений.
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«На территории муниципалитета практически все готово к проведению голосования. Избирательная кампания в округе проходит без нарушений. В дни голосования на избирательных участках за соблюдением законодательства будут следить несколько сотен наблюдателей», — рассказал председатель территориальной избирательной комиссии в Одинцове Александр Игнатов.
Он отметил, что избиратели смогут проголосовать очно или дистанционно. Для этого до 11 марта нужно было подать заявление в личном кабинете избирателя на портале госуслуг.
Также при наличии уважительных причин избиратели смогут проголосовать, не выходя из дома. Для этого нужно обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00 17 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к выборам президента.
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