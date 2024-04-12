12 апреля 2024, 13:48
Более 1,7 тысячи заявлений на переселение из аварийных домов подали в Подмосковье
Свыше 1,7 тысячи заявлений подали жители Московской области на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийных домов. Обращения поступили из 31 городского округа, сообщили в пресс-службе стройкомплекса Подмосковья.
Переселение введется в рамках национального проекта Жилье и городская среда. Среди муниципалитетов, где было подано наибольшее количество заявок, — Шатура, Сергиево-Посадский, Ступино, Егорьевск и Воскресенск.
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В общей сложности за получением этой меры поддержки обратились более 2,6 тысячи человек. Предоставляемая площадь аварийного жилья в рамках этой инициативы составляет 50 тысяч квадратных метров.
Программа имеет несколько преимуществ: нет необходимости ожидать завершения строительства, жилье можно приобрести в любом районе Подмосковья, а минимальная площадь составляет 33 квадратных метра. Это позволяет жильцам, ранее проживавшим в небольших квартирах, выбрать более просторное жилье — не менее 33 квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра аварийного жилья по сертификату составляет 130 тысяч рублей.
Для решения всех вопросов, связанных с оформлением сертификата, расчетом его стоимости, сроком его действия и особенностями можно обратиться по номеру телефона: +7 925 241-75-24.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
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Аварийное жилье
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