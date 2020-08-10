Более 1,7 тысячи дорог Подмосковья отремонтируют к сентябрю. Выбрать проблемные участки помогли жители

К началу осени в Подмосковье отремонтируют более двух тысяч километров дорог. Четверть из них взяли в работу на основании рейтинга, составленного самими жителями. Делать это каждый год помогает голосование на «Доброделе».

Кроме того, Андрей Воробьев отметил: лето — это активная фаза благоустройства и дорожных работ. Взаимодействие с жителями, как и прежде, остается в приоритете.

Для нас очень важна включенность жителей в голосование по самым проблемным дорогам. К сожалению, ресурсы всегда ограничены в этой жизни. И мы должны делать приоритеты по тем направлениям, которые беспокоят жителей Андрей Воробьев.

Проезжую часть приводят в порядок благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». По нему к концу этого года отремонтируют свыше 66% региональных трасс.

Отдельное внимание уделили дорогам, ведущим к больницам и поликлиникам. Для этих же объектов уже отремонтировали или построили вертолетные площадки.

И уже к ноябрю завершат обновление дорог к областным СНТ. Это упростит проезд для 88 тысяч дачников.

А ямочный ремонт в 2020 году дал рекордные показатели. Объем работы практически на четверть превысил прошлогодний.