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    10 августа 2020, 15:54

    Более 1,7 тысячи дорог Подмосковья отремонтируют к сентябрю. Выбрать проблемные участки помогли жители

    Анастасия Аброськина

    Ремонт свыше 1,7 тысячи дорог завершат в Подмосковье к сентябрю. Работы по областной программе выполнили уже на 88%. Определить проблемные участки помогли и жители. Они проголосовали на портале «Добродел». Об этом губернатор сообщил во время ВКС с руководящим составом областного правительства.
    Более 1,7 тысячи дорог Подмосковья отремонтируют к сентябрю. Выбрать проблемные участки помогли жители | Изображение 1

    К началу осени в Подмосковье отремонтируют более двух тысяч километров дорог. Четверть из них взяли в работу на основании рейтинга, составленного самими жителями. Делать это каждый год помогает голосование на «Доброделе».

    Кроме того, Андрей Воробьев отметил: лето — это активная фаза благоустройства и дорожных работ. Взаимодействие с жителями, как и прежде, остается в приоритете.

    Более 1,7 тысячи дорог Подмосковья отремонтируют к сентябрю. Выбрать проблемные участки помогли жители | Изображение 2

    Для нас очень важна включенность жителей в голосование по самым проблемным дорогам. К сожалению, ресурсы всегда ограничены в этой жизни. И мы должны делать приоритеты по тем направлениям, которые беспокоят жителей

    Андрей Воробьев.
    Более 1,7 тысячи дорог Подмосковья отремонтируют к сентябрю. Выбрать проблемные участки помогли жители | Изображение 3

    Проезжую часть приводят в порядок благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». По нему к концу этого года отремонтируют свыше 66% региональных трасс.

    Отдельное внимание уделили дорогам, ведущим к больницам и поликлиникам. Для этих же объектов уже отремонтировали или построили вертолетные площадки.

    Более 1,7 тысячи дорог Подмосковья отремонтируют к сентябрю. Выбрать проблемные участки помогли жители | Изображение 4

    И уже к ноябрю завершат обновление дорог к областным СНТ. Это упростит проезд для 88 тысяч дачников.

    А ямочный ремонт в 2020 году дал рекордные показатели. Объем работы практически на четверть превысил прошлогодний.

    Новости SMI.FM