Подмосковье 18 апреля 2024, 14:58 Более 17 тысяч школьников написали пробные ЕГЭ по русскому и английскому языкам в Подмосковье Пробные ЕГЭ по языкам прошли в Подмосковье Данила Кирьянов

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Тренировочные ЕГЭ по языкам прошли в Подмосковье. Работу по русскому написали свыше 9,6 тысячи школьников, а по английскому — 8,1 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Организаторы отработали технологии проведения экзаменов. В тренировке приняли участие все сотрудники, которые будут работать на ЕГЭ в этом году: руководители пунктов проведения, члены ГЭК, учителя, технические специалисты и другие. Они проверили, все ли готово к тестированию.

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В Минобразования добавили, что пробные работы учеников проверяться не будут. Главной задачей тренировочного экзамена было выявить возможные проблемы и отработать способы их оперативного решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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