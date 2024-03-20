Подмосковье 20 марта 2024, 22:27 Более 160 нарушений по уборке мусора в Подмосковье устранили специалисты ГУСТ с начала марта ГУСТ МО

Читать 360tv в

Сотрудники коммунальных организаций устранили порядка 160 нарушений по уборке мусора за первую половину марта. Сообщения о дефектах передаются в работу инспекторами ГУСТ МО через мобильное приложение СКПДИ.

Как рассказали в ведомстве, мусор на тротуарах нужно убирать оперативно. Так, в Королеве выявили 85% процентов недочетов и убрали мусор на улице Героев Курсантов, дома 18, 20, 22, 24, 26, на улице 50 лет ВЛКСМ, дом 5/16, на улице Кирова, дома 2, 4, на улице Гагарина, дом 11, на улице Ленина, дом 19.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».