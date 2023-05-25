Подмосковье 25 мая 2023, 14:34 Более 1,6 тысячи выпускников отпраздновали последний звонок в Лобне

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Последние звонки прошли в школах Лобни. В этом году выпускниками стали 464 ученика 11-х классов и 1148 девятиклассников.

Родители ребят и сами выпускники на последних звонках не только принимали поздравления, но и делились теплыми воспоминаниями о школьной жизни.

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«Море эмоций. Любой родитель всегда нервничает. Дети выросли, <…> и хочется, чтобы у них все получилось, все сложилось», — сказала председатель родительского комитета школы № 10 Светлана Синявская.

Впереди ребят ждут экзамены. Основной этап ЕГЭ продлится до 1 июля.

«Сегодня прозвучит последний звонок, а это значит, что совсем скоро вы перейдете на новый этап жизни — студенчество, — который является не менее интенсивным, не менее насыщенным и интересным. Очень важно, каким бы ни был дальнейший ваш путь, получить профессию, которая станет делом вашей жизни», — сказал выпускникам глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

В этом году в школах № 4 и 6 построили новые корпуса, а в школе № 7 заканчивается капитальный ремонт. Кроме того, в следующем году в Лобне откроется одна из самых больших школ в Подмосковье.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что уникальный лицей для айтишников и инженеров в Истре откроют на год раньше срока.

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