Подмосковье 07 июня 2023, 16:37 Более 1,6 тысячи тонн кормов для животных заготовят в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В хозяйствах Московской области приступили к заготовке кормов. На одну голову рассчитано около 30 центнеров кормовых единиц. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В регионе приступили к заготовке сочных и грубых кормов для крупного рогатого скота, овец и коз. Всего планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа и около 720 тысяч тонн силоса», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Данные меры позволят сохранить объемы производства молока и мяса. Качественные корма в рационе животных поддержат их генетический потенциал, за счет чего повысится молочная и мясная продуктивность скота, а также сохранится его здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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