Подмосковье 30 мая 2023, 22:04 Более 1,6 тысячи ям ликвидировали за сутки в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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За последние сутки дорожники устранили 1,6 тысячи ям на трассах Московской области. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

На муниципальных дорогах ликвидировали около 700 ям, а на региональных — более 900. Больше всего дефектов устранили в Балашихе, Воскресенске, Пушкино и Электростали.

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«Все ямы оцифровываются в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. После ликвидации дефекта фотоотчет также подгружается в систему», — уточнили в ведомстве.

За неделю дорожники отремонтировали около 15 тысяч дефектов покрытия на проезжей части и тротуарах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.

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