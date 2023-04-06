Подмосковье 06 апреля 2023, 04:33 Более 1,6 гектара земли в Наро-Фоминске передали для многодетных семей Молодежного округа

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Наро-Фоминск передал 1,6 гектара земли Молодежному округу для бесплатного предоставления участков многодетным семьям. Кусок территории находится недалеко от деревни Обухово, сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

Городской округ Молодежный является закрытым административно-территориальным образованием. Он не может предоставить земли состоящим на учете многодетным семьям. Поэтому министерство и Центр земельно-имущественного комплекса региона передает некоторые участки из областной собственности. При этом соседние округа идут навстречу и предоставляют свои территории.

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«Благодаря переданным земельным участкам общей площадью 1,6 гектара Наро-Фоминского городского округа девять семей получат земельные участки по 15 соток под строительство дома или ведения личного подсобного хозяйства», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Всего в регионе землей обеспечили свыше 33 тысяч многодетных семей, в том числе 24 семьи из городского округа Молодежный.

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