Подмосковье 12 марта 2023, 12:20 Более 1500 человек стали участниками лыжного фестиваля «Гонка Легкова» в Подмосковье

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Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» стартовал в Сергиево-Посадском округе на территории отеля «Русские Сезоны. Курорт Пересвет». В первый день его посетили свыше 1500 человек, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

«Хочется, чтобы эта гонка стала номер один в Московской области и России, чтобы она продолжалась и была самой лучшей. Основная наша цель — дети. Главное, чтобы они смотрели на звезд, наслаждались этим, болели за нас, получали мотивацию и потом становились новыми олимпийскими чемпионами», — отметил основатель фестиваля, олимпийский чемпион Александр Легков.

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Он поблагодарил правительство Московской области, которое помогает в организации фестиваля.

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11 марта были разыграны медали в личном и командном зачете. Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10, 20 и 30 км, а юные участники — один, три и пять километров.

Также по традиции на «Гонке Легкова» можно было встретить сильнейших российских лыжников. На дистанцию 30 километров вместе со спортсменами-любителями вышли олимпийский чемпион Александр Легков, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев, призер чемпионатов мира Глеб Ретивых, серебряный призер чемпионата мира Артем Мальцев, который и стал победителем в гонке.

В женской гонке на 20 километров приняли участие олимпийская чемпионка Наталья Непряева, бронзовый призер Олимпийских игр Анастасия Кулешова и Дарья Непряева, заявившая о себе громкой победой на юниорском чемпионате мира.

В воскресенье, 12 марта, для всех желающих будут организованы открытые тренировки и мастер-классы от победителей и призеров Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону.

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