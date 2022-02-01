Свыше 150 тысяч человек оформили «Пушкинскую карту» в Подмосковье

Более 13 тысяч билетов продали по «Пушкинской карте» в Подмосковье с сентября. Ее оформили свыше 150 тысяч человек. Об этом на заседании Мособлдумы рассказала министр культуры региона Елена Харламова.

Речь идет о банковской карте, на счету которой пять тысяч рублей. Их можно использовать для покупки билетов в театр, музей, на выставки или концерты.

Обладатели таких карт — подростки в возрасте от 14 до 22 лет. В Подмосковье их 700 тысяч, уточнила Елена Харламова.

Чтобы получить эту карту, нужно лишь зарегистрироваться на портале госуслуг, скачать мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и запросить оформление.

С 1 февраля по «Пушкинской карте» начнут пускать на сеансы российских фильмов в кинотеатрах. Весь список актуальных мероприятий можно посмотреть на сайте.