Подмосковье 12 мая 2023, 13:47 Более 150 рабочих мест появится в логистическом центре для хранения лекарств в Пушкино Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

В Пушкино продолжается строительство четвертого терминала логистического комплекса ТСТ «Транссервис». Все работы завершат в июне.

Комплекс для хранения лекарств включает в себя четыре терминала, три из которых уже возведены. Центр рассчитан на 20 тысяч паллето-мест.

Реклама

Реализация проекта позволит создать 155 рабочих мест. Всего в 2023 году под надзором Главгосстройнадзора начали возводить 31 склад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении объемов производства лекарств в Подмосковье. Он подчеркнул, что спрос на лекарства за последний год вырос на 10%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».