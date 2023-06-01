Подмосковье 01 июня 2023, 13:26 Более 150 рабочих мест появится на новом складе для сладостей в Егорьевске ООО «Машины сладости»

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В деревне Юрцово в Егорьевске построят склад компании «Машины сладости» для хранения кондитерских изделий. Благодаря проекту в округе появятся дополнительные 150 рабочих мест, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Организация инвестирует в строительство миллиард рублей. Склад площадью более 15 тысяч квадратных метров оборудуют современными инженерными системами и системами безопасности. На его территории обустроят парковку и разгрузочно-погрузочную зону.

В августе компания начнет производить аналоги шоколадных батончиков, а также наладит выпуск конфет, сладкой газировки и мороженого.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Услугу можно получить бесплатно, заявку следует подать через сайты css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00.

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