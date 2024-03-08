Подмосковье 08 марта 2024, 16:21 Более 1,5 тысячи операций провели хирурги Люберецкой областной больницы за 2023 год Источник фото: Наталья Лымарь

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Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы подвели итоги работы за 2023 год. За этот период хирурги провели полторы тысячи операций, из них 20% с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования.

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы Сергея Гревцева, врачи выполняют реконструктивные пластические операции после травм лицевого скелета.

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«Также мы удаляем кистозные образования с заполнением реконструктивными пластическими материалами, работаем с посттравматическими дефектами с замещением имплантатов с индивидуальными эндопротезами, оперируем новообразования околоушных слюнных желез с восстановлением ветвей лицевого нерва», — рассказал Гревцев.

В отделении работают девять хирургов. В прошлом году в операционной отделения челюстно-лицевой хирургии установили современный цифровой микроскоп, операционный стол и ультразвуковую установку.

В отделении проходят лечение около 160 пациентов, которые едут за медицинской помощью не только из Московской области, но и других регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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